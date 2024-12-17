Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'un Türkeli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Türkeli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçedeki bir ev ve araca yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce ev ve araçtaki aramada bir miktar uyuşturucu madde ile 6 bıçak ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.