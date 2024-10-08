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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Sinop'ta jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Boyabat ve Erfelek ilçelerinde 2 adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde ile 3 tabanca, 2 define arama çubuğu, dedektör, kılıç, 16 muhtelif kazı malzemesi, 2 cep telefonu ve suçtan elde edildiği belirlenen bir miktar para ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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