Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Sinop'ta jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi ve 2 kişi gözaltına alındı.
Sinop'ta, yol kontrolü yapan jandarma ekiplerince bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sinop-Kastamonu kara yolu üzerinde yol kontrol uygulaması yapıldı.
Uygulama esnasında şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada, 3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.