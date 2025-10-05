Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 1'i tutuklandı. Operasyonda sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ve KOM Şube Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Ekipler, belirledikleri adreste yaptıkları aramada, 18,50 gram sentetik uyuşturucu, 0,27 gram esrar, 8 elektronik sigara, 3 kutu nikotin sakızı ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Kenan Türkseven - Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü

Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.