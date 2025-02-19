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Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişiden 1'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan aramalarda 58 gram uyuşturucu madde ve 47 gram kenevir tohumu ele geçirdi.

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Ayancık ve Saraydüzü ilçelerinde bazı adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramada, 58 gram uyuşturucu madde ile 47 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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