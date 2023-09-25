Sinop'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 971 Gram Skunk Ele Geçirildi

Sinop'a il dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı. Operasyonda araç içerisinde yapılan aramada 1 kilo 971 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Sinop'a il dışından uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınan bir kişi polis tarafından suçüstü yakalandı.

Sinop'a il dışından uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir kişi, Sinop'a dönüş yolunda yakayı ele verdi. Sinop İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, il dışından Sinop'a uyuşturucu madde getireceği tespit edilen bir şahsın takip sonrasında Samsun il sınırına doğru seyir halinde olduğu belirlendi.

Konu hakkında bilgilendirilen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçerek şüpheli şahıs araç ile birlikte Yakakent ilçesinde yapılan ortak operasyon sonucunda yakalandı. Operasyonda araç içerisinde yapılan aramada 1 kilo 971 gram skunk maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yasal işlemler başlatıldı. - SİNOP