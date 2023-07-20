Sinop'ta Uyuşturucu Madde Taşıyan Şahıs Kastamonu'da Yakalandı

Sinop'a uyuşturucu madde götürürken Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalanan bir şahıs gözaltına alındı. Aramada 33,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Sinop'a uyuşturucu madde götürürken, Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalar çerçevesinde, Sinop'a uyuşturucu madde götürürken Kastamonu'dan geçen bir şahsın şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada 33,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU