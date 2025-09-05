Sinop'ta Uyuşturucu Denetiminde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Sinop'ta emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde, üzerlerinde uyuşturucu madde bulanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerin, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
Sinop'ta emniyet ekiplerince yapılan denetimde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ve Boyabat ilçesinde denetim yapıldı.
Denetimlerde 2 zanlının üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel