Sinop'ta Uyuşturucu Denetiminde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sinop'ta emniyet ekiplerince yapılan denetimde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ve Boyabat ilçesinde denetim yapıldı.

Denetimlerde 2 zanlının üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.