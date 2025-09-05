Haberler

Sinop'ta Uyuşturucu Denetiminde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sinop'ta emniyet ekiplerinin yaptığı denetimlerde, üzerlerinde uyuşturucu madde bulanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Denetimlerin, uyuşturucuyla mücadele amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Sinop'ta emniyet ekiplerince yapılan denetimde üzerlerinde uyuşturucu madde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında kent merkezi ve Boyabat ilçesinde denetim yapıldı.

Denetimlerde 2 zanlının üst aramalarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
