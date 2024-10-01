Sinop'ta Üreticilere Sera Naylonu Desteği

Sinop'ta örtü altı tarımın geliştirmesi amacıyla 195 üreticiye 10 ton sera naylonu desteği verildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleştirilen programda, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projeleri (TAKE) kapsamında, üreticilere yüzde 50 hibeli sera naylonu dağıtımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Fatih Önlem, burada yaptığı konuşmada, Sinop'ta seracılığın yoğun olarak yapıldığını söyledi.

Kırsal bölgelerde seraları bulunan üreticilerin sera naylonlarının hibe verilerek yenilendiğine dikkati çeken Önlem, bakanlıkları tarafından kent genelinde 195 üreticiye yaklaşık 10 ton sera naylonu desteği sağlandığını kaydetti.

Vali Mustafa Özarslan da programda, emeği geçenlere teşekkür ederek, seracılık yapan üreticilere bol kazançlar diledi.