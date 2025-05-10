Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi

Sinop'ta Üniversite Öğrencilerini Taşıyan Otobüs Devrildi: 18 Yaralı

Sinop'ta Üniversite Öğrencilerini Taşıyan Otobüs Devrildi: 18 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'ta, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada 17 öğrenci ve otomobil sürücüsü yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1) SİNOP'TA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ: 18 YARALI

SİNOP'ta üniversite öğrencilerini taşıyan tur otobüsü ile otomobil çarpıştı. Devrilen otobüste bulunan 17 öğrenci ile otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, bu sabah saat 10.30 saatlerinde Erfelek-Gerze kara yolu Aloğlu köyü mevkisinde meydana geldi. Kastamonu Üniversitesi öğrencileri taşıyan bir firmaya ait 37 ANN 950 plakalı tur otobüsü, karşı yönden gelen Muzaffer T. idaresindeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otobüs çarpışmanın etkisiyle devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüste bulunan 17 kişi ile otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralılar Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.