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Sinop'ta umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine denetim yapıldı

19 Aralık 2023 14:14 Güncelleme: 14:16 Abone Ol

Sinop'ta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde 45 iş yeri kontrol edildi ve 4 kişiye mevzuata aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle idari işlem uygulandı.