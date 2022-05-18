Sinop'ta Uluslararası Müzeler Günü kutlandı - Haberler

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Sinop'ta Uluslararası Müzeler Günü kutlandı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta Uluslararası Müzeler Günü kutlandı

Sinop Müze Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

SİNOP (AA) - Sinop Müze Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren tarafından katılımcılara kentteki müzeler ve bazı eserler hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerce müzik dinletisinin de sunulduğu programa Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer ilgililer katıldı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Arkeoloji Müzesi, 18 mayıs, Sinop, Müze, Güncel, Haberler

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