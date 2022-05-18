Sinop'ta Uluslararası Müzeler Günü kutlandı - Haberler

SİNOP (AA) - Sinop Müze Müdürlüğü tarafından 18 Mayıs Uluslararası Müzeler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen programda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren tarafından katılımcılara kentteki müzeler ve bazı eserler hakkında bilgi verildi.

Öğrencilerce müzik dinletisinin de sunulduğu programa Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer ilgililer katıldı.