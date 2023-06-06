Sinop'ta uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü

Sinop'un Ayancık ilçesinde uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.E. (63) idaresindeki 57 EH 378 plakalı otomobil, Gölköy Demirci Mahallesi'nde yaklaşık 45 metrelik uçurumdan dere yatağına yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiye görevlileri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Gelen ekiplerce yapılan incelemede, araçtan kendi imkanlarıyla yaralı olarak çıkan Y.E'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.