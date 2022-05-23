Sinop'ta 'Türk Mutfağı Haftası' söyleşiyle başladı

Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında söyleşi düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Sinop'ta Kültür Merkezi'nde "Türk Mutfağı" başlıklı söyleşi gerçekleştirildi. Vali Erol Karaömeroğlu, programın açılışında, Türk mutfak kültürünün oluşumu ve gelişiminde tarihsel süreçlerin çok önemli olduğunu söyledi.

Dünya mutfakları içinde ilk üç mutfak arasında gösterilen Türk mutfağının geçmişten günümüze köklü bir kültürel değere sahip olduğunu vurgulayan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Binlerce yıllık kültürel birikime sahip olan Türk milletinin geçmiş izlerini Asya, Avrupa, Afrika'da görmek mümkündür. Orta Asya dönemindeki sınırlı yiyecekler yerini Osmanlı döneminde zengin menülere bırakmıştır. Osmanlı dönemi, hayvansal ürünlerin yanında bitkisel ürünlerin de yoğun tüketildiği bir dönemdir. Anadolu'da dört mevsimin bir arada yaşanması, farklı türde bitki ve hayvan türlerinin yetiştirilmesini sağlamıştır. Bu durum bölge mutfaklarının oluşumu ve yöresel yemek kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır."

Karaömeroğlu, Sinop'un da bir tarih ve kültür şehri olduğuna dikkati çekerek "Son dönemlerde turistlerin tatil yapacakları yer seçiminde destinasyona özgü yiyecek ve içecekler de önem kazanmaya başlamıştır. Bu nedenle binlerce yıllık geçmişe sahip olan Türk mutfağının ve özellikle ilimizdeki yöresel lezzetlerin turizme kazandırılması çok önemlidir. Bu nedenle ilimizde de gastronomi turizmine daha çok önem verilmesi gerekmektedir." diye konuştu.

Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından Sinop Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hasibe Yazıt, Kültür ve Turizm Derneği Kurucu Üyesi Cemalettin Kaya ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu Genel Sekreteri Emre Oruç, Türk mutfağının tarihi ve gelişimiyle ilgili bilgiler verdi.

Kentte "Türk Mutfağı Haftası" çeşitli etkinliklerle devam edecek.