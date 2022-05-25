Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yöresel ürünler kermesi düzenlendi - Haberler

Sinop'ta, "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yöresel ürünler kermesi gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde, Sinop Belediyesi Yaşlılar Evi bahçesinde yöresel ürünler kermesi düzenlendi.

Kermeste, kentte üretilen pekmez, helva, turşu gibi çok sayıda ürün katılımcıların beğenisine sunuldu.

Vali Erol Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Barış Ayhan ve diğer ilgililer de kermese katılarak ürünler hakkında bilgi aldı.

Etkinlik, kermese katılanlara katılım belgesi verilmesiyle sona erdi.