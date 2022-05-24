Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında yemek yarışması düzenlendi - Haberler

Sinop'ta "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında yemek yarışması düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri çerçevesinde kentte, Sinop Üniversitesi Gerze Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü ev sahipliğinde yemek yarışması gerçekleştirildi.

Üniversite yerleşkesinde düzenlenen etkinlikte 24 katılımcı 4 farklı dalda yaptıkları yemeklerle dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinliğe katılan Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer protokol üyeleri, üniversite mutfağında ziyaret ettikleri katılımcılara yarışma öncesi başarılar dileyerek yemekler hakkında bilgi aldı.

Karaömeroğlu, burada gazetecilere, Türk Mutfağı Haftası'nı dünyada hafta boyunca kutlamaya devam ettiklerini anımsattı. Obezite tehlikesinin artık günümüz dünyasında toplumların ortak sorunu haline geldiğini anlatan Karaömeroğlu, "Çocuklarımız maalesef hazır yemeklere yöneliyor. Bu da çocuklarımızın geleceğine, salığına yönelik ciddi tehlike yaratıyor. Hem Türk mutfağı ile ilgili bir farkındalık yaratmak hem de gençlerimizi, çocuklarımızı daha sağlıklı yiyeceklere yönlendirmek amacıyla bu etkinlikleri yapıyoruz." diye konuştu.

Vali Karaömeroğlu'nun konuşmasının ardından oluşturulan jüri tarafından, katılımcılarca hazırlanan yemekler tadılarak derecelendirildi.

Etkinlik sonunda dereceye giren katılımcılara madalya ve kupa takdim edildi.