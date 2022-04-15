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Sinop'ta Turizm Haftası kutlandı

AA - Güncel
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Sinop'ta Turizm Haftası kutlandı

Sinop'ta, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

SİNOP (AA) - Sinop'ta, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi.

Eski otogar mevkisinden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren kortejle başlayan tören, burada gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Haftanın anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ve orta oyunu gösterileri sunuldu. ???????

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AA / Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Turizm Haftası, Turizm, Sinop, Güncel, Haberler

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