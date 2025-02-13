Sinop'ta Turizm Denetimlerinde 29 Konaklama Tesisi Kapatıldı

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, kentte Aralık 2023'ten bu yana Turizm Denetim Komisyonu kararıyla 29 konaklama tesisinin kapatıldığını bildirdi.

Vali Özarslan, beraberinde İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başaklıgil ile Valilik binasında gerçekleştirilen Güvenlik ve Asayiş Toplantısı'nın ardından gazetecilere açıklamada bulundu.

Kentte emniyet, jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi veren Özarslan, özellikle uyuşturucuyla mücadele kapsamında kararlı adımlar atmaya devam ettiklerini söyledi.

Sinop'un bir turizm kenti olduğunu, bu yönde denetim ve faaliyetlerinin devam ettiğine de dikkati çeken Özarslan, 2023 yılında kurulan Turizm Denetim Komisyonunun bugüne kadar konaklama tesislerine yönelik 251 denetim gerçekleştirdiğini belirtti.

Denetimlerde turizm konaklama tesislerinin mevzuata uygunluğunun gözden geçirildiğini anlatan Özarslan, şunları kaydetti:

"12 Aralık 2023'ten bugüne kadar yapılan denetimler sonucunda 26'sı belediyeler, 3'ü de İl Özel İdaresi sorumluluk alanında olmak üzere 29 konaklama tesisi kapatılmıştır. İlimizde turizmin sürdürülebilir ve güvenli şekilde devam edebilmesi, konaklama tesislerinin mevzuata uygun hale getirilmesi ve ziyaretçilerimizin güvenli ortamda konaklamalarını sağlamak için denetimlerimizin aralıksız devam ettiğini belirtmek isterim."