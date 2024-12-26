Sinop'ta Tünel Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Sinop-Samsun kara yolu üzerindeki Çiftlik Tüneli'nde, kontrolden çıkan bir kamyonet duvara çarparak bir kişinin ölümüne neden oldu. Olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.
Sinop'ta, tünel içinde duvara çarpan kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Hakan S'nin kullandığı 57 AT 703 plakalı kamyonet, Sinop- Samsun kara yolu Çiftlik Tüneli içinde kontrolden çıkarak duraklama cebinin duvarına çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçtan çıkarılan Hakan S'nin, sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.
Hakan S'nin cenazesi incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan tünel ise aracın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.