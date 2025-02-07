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Sinop'ta Tuğla Yüklü Kamyon Devrildi: Bir Yaralı

Sinop'ta Tuğla Yüklü Kamyon Devrildi: Bir Yaralı
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Sinop'un Gerze ilçesinde tuğla yüklü bir kamyon, bariyerlere çarparak devrildi. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde tuğla yüklü kamyonun devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

B.G'nin kullandığı 55 JF 085 plakalı tuğla yüklü kamyon, Samsun-Sinop kara yolu Yaykıl mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, emniyet, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve ekiplerce araçtan çıkarılan sürücü, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası yola dökülen tuğlalar ise karayolları ekiplerince kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel
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