Sinop'ta traktör römorkundan düşen kişi hayatını kaybetti

Sinop'ta seyir halindeki traktörün römorkundan yola düşen kişi, başka bir aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Ş.G'nin kullandığı 57 ABR 836 plakalı traktörün römorkunda yolculuk yapan G.Ö, Sinop-Samsun kara yolunun Taşmanlı mevkisinde yola düştü.

Bu sırada aynı yönde seyreden sürücüsü ve plakası henüz tespit edilemeyen aracın çarptığı G.Ö. ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde G.Ö'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

G.Ö'nün cenazesi, incelemenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.