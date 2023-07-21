Sinop'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında Hilal T. yönetimindeki otomobil, yaya Sema Y. ve Esmanur B.'ye çarptı. Yaralanan Sema Y. hastaneye kaldırılırken, Esmanur B. olay yerinde tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Hamsi Yolu Çekek Yeri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilal T.'nin kullandığı 34 EF 7167 plakalı otomobil Derinboğaz Ağzı Sokak'tan Fatih Caddesi istikametine doğru seyir ederken Çekek Yeri mevkisine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yaya Sema Y. ve Esmanur B.'ye çarptı. Çarpma sonucu Sema Y. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı, Esmanur B. ise olay yerinde ayakta tedavi gördü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP