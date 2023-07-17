Sinop'ta trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında, Turgut D. ve Sinan Y. idaresindeki otomobiller çarpıştı. Kazada yaralanan baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.