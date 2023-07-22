Sinop'ta trafik kazasında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sinop-Boyabat karayolu Dranaz Tüneli mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 11 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Kazada, iki otomobil çarpıştı ve yaralananlar hastaneye kaldırıldı.