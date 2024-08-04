Sinop'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Boyabat ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
İlçenin Maruf köyünden Boyabat istikametine gelen İ.A. (57) yönetimindeki 81 ABF 582 plakalı minibüs ile aynı yönde seyreden H.Y. A. (23) idaresindeki 57 LA 490 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada otomobilde bulunan H.K. (33), Ş.A. (57) ve Z.A.A. (38) ile minibüsteki N.A. (55) yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.