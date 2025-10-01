Haberler

Sinop'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde bir otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin tarlaya devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

T.K. idaresindeki 34 NSP 20 plakalı otomobil, Boyabat-Durağan kara yolu Daylı köyü mevkisinde yol kenarındaki tarlaya devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan K.Ş. sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü T.K, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Güncel
