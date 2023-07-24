Sinop'ta trafik kazası: 1 bebek 4 kişi yaralandı
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Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 bebek ve 4 kişi yaralandı. Kazada minibüs ile otomobil çarpıştı ve otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazanın ardından Gerze Belediyesi ekipleri tarafından yol temizliği yapıldı.
Sinop'un Gerze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 bebek 4 kişi yaralandı.
Ş.A. idaresindeki 57 S 4023 plakalı minibüs, eski Sinop-Bafra kara yolu Dereyeri mevkisinde 34 EPK 016 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından Gerze Belediyesi ekipleri tarafından yol temizliği yapıldı.