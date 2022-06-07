Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı

Sinop'ta, İl jandarma Komutanlığının koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla trafik kazalarına müdahale tatbikatı düzenlendi.

Sinop'ta, İl jandarma Komutanlığının koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla trafik kazalarına müdahale tatbikatı düzenlendi.

Güzelceçay Tüneli içinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği devrilen bir araçtaki yaralılar, tatbikata katılan jandarma, AFAD, sağlık, emniyet, itfaiye ve Karayolları görevlilerince araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.

Tatbikatta ayrıca, ekipler arasında kaza anında koordinasyonun sağlanması da uygulamalı olarak test edildi.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Jandarma İtfaiye Sinop AFAD Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title