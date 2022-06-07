Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı - Haberler

Sinop'ta trafik kazalarına müdahale tatbikatı yapıldı
AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
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Sinop'ta, İl jandarma Komutanlığının koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla trafik kazalarına müdahale tatbikatı düzenlendi.
Sinop'ta, İl jandarma Komutanlığının koordinesinde paydaş kurumların katılımıyla trafik kazalarına müdahale tatbikatı düzenlendi.
Güzelceçay Tüneli içinde gerçekleştirilen tatbikatta, senaryo gereği devrilen bir araçtaki yaralılar, tatbikata katılan jandarma, AFAD, sağlık, emniyet, itfaiye ve Karayolları görevlilerince araçtan çıkartılarak hastaneye sevk edildi.
Tatbikatta ayrıca, ekipler arasında kaza anında koordinasyonun sağlanması da uygulamalı olarak test edildi.
AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel