Sinop'ta TOKİ 536 Konutu Hak Sahiplerine Teslim Etti

Sinop'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 2024 yılında yapımı tamamlanan 536 konut hak sahiplerine teslim edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında TOKİ tarafından kent genelinde çok sayıda yatırım hayata geçirildi.

Buna göre, kent merkezi, Durağan ve Saraydüzü ilçelerinde 536 yeni konutun yapımı tamamlandı.

Konutlar, kura sonucu belirlenen hak sahiplerine teslim edildi. Ayancık ilçesindeki 158 konutusun ise yüzde 70'lik bölümü tamamlandı.

Kentte ayrıca 100 milyon lira maliyetle hayata geçirilen Kent Meydanı Millet Bahçesi Projesi tamamlanarak Sinop Belediyesine teslim edildi.

Boyabat ilçesinde ise yapımı tamamlanan Topalçam Millet Bahçesi Projesi tamamlanarak hizmete hazır hale getirildi.