Sinop'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında tır ile otomobil çarpıştı. Kazada araçta sıkışan 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Erkan Çok idaresindeki 57 DB 734 plakalı tır ile Uğur Coşkun yönetimindeki 34 YS 0819 plakalı otomobil çarpıştı.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Büşra Altunışık, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yaralanan Coşkun ile Altunışık, sağlık ekiplerince Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.