SİNOP'TA TEMELİ KAYAN 5 KATLI APARTMAN TAHLİYE EDİLDİ Güncel Haberler SİNOP'ta inşaat çalışması nedeniyle 5 katlı bir apartmanın temelinde kayma oluştu. SİNOP'ta inşaat çalışması nedeniyle 5 katlı bir apartmanın temelinde kayma oluştu. Apartmanda yaşayan 8 kişi, çökme riskine karşı tahliye edildi. İncedayı Mahallesi'nde bir arsada yapımına başlanan inşaat çalışması sırasında 5 katlı bir apartmanın temelinde kayma yaşandı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Polis ekipleri, yıkılma tehlikesine karşı çevrede güvenlik önlemi aldı. Çökme riskine karşı 5 katlı apartmanın 3 dairesinde yaşayan 8 kişi, tahliye edildi. Vinç yardımıyla destek verilen bina için geçici temel sağlamlaştırma çalışması başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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