Sinop'ta Tehlikeli Araç Kullanımı İhbarı Üzerine Ehliyete El Konuldu

Sinop'ta polis ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin tehlikeli araç kullanımı ihbarı üzerine ehliyetine el konuldu. Sürücüye ayrıca idari para cezası uygulandı.

Sinop'ta polis denetimi: Alkollü sürücü polis ekiplerine zor anlar yaşattı

SİNOP - Sinop'ta tehlikeli araç kullanımı ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından durdurulan bir kişinin ehliyetine el konuldu.

Olay, 00.50 sıralarında Sinop Gazi Caddesi'nde meydana geldi. 'Tehlikeli araç kullanmak'tan ihbar edilen 57 AN 128 plakalı otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Otomobilin trafiği kapatması üzerine sürücüsü B.K Uğur Mumcu Meydanı'na getirildi. Alkol kontrolü yapılan B.K'nın, 2,27 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye toplamda 5 bin 887 lira idari para cezası uygulandı. B.K.'nın ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.