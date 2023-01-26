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Sinop'ta tedavi edilen kaya kartalı ve alaca baykuş doğaya salındı

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Sinop'ta tedavi edilen kaya kartalı ve alaca baykuş doğaya salındı

Sinop'ta, yaralı ve bitkin halde bulunan kaya kartalı ile alaca baykuş, tedavi ve rehabilite süreçlerinin ardından tekrar doğal yaşama bırakıldı.

Sinop'ta, yaralı ve bitkin halde bulunan kaya kartalı ile alaca baykuş, tedavi ve rehabilite süreçlerinin ardından tekrar doğal yaşama bırakıldı.

Kentte, altı ay önce vatandaşlar tarafından doğada yaralı ve bitkin halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Sarıkum Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine getirilen kaya kartalı ile alaca baykuşun tedavi ve rehabilite süreçleri tamamlandı.

Veteriner hekimlerce uygulanan tedaviyle sağlıklarına kavuşturulan kuşlar, doğal yaşamla buluşturuldu.

DKMP 10. Bölge Müdürü Orhan Çatalçam da merkezi ziyaret ederek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Merkezde görevli hekimlere başarılar dileyen Çatalçam, yaban hayvanlarının her türlü tedavisini merkezilerinde yapmaya devam edeceklerini kaydetti. ???????

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çatalçam Sinop Güncel Haberler

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