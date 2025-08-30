Sinop'ta "TCG Tekirdağ" ziyarete açıldı

Sinop'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı "TCG Tekirdağ" gemisi ziyarete açıldı.

Sinop İskelesi'ne demirleyen "TCG Tekirdağ"da görevli personel, ziyaretçilere gemi hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlardan Pınar Özdemir, ziyareti sırasında heyecanlandığını ifade ederek, "Almanya'da yaşıyoruz. Biz ilk defa denk geliyoruz Zafer Bayramı'na. Savaş gemisini gezmeyi çok istedik. Bayağı kalabalıktı. Çok güzel bilgiler edindik. Kızım çok heyecanlıydı. Güzel resimler çekindik. Güzel ve gurur verici bir şey gerçekten." dedi.

Cavit Yılmaz da gemi sistemlerinin yüzde yüz yerli olmasının önemine değinerek, "Bizden ziyade bunu çocuklarımıza anlatmak şu anki durumu lanse edebilmek güzel bir şey. Zaruri durumlarda başarılı bir şekilde kullanmayı nasip etsin Allah, o durumları da bize göstermesin." ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Çamlı ise ziyaret sırasında ne kadar güçlü olduklarını bir kez daha hissettiklerini belirterek, "Şehitlerimize, gazilerimize minnettarız." diye konuştu.

Ziyaretçiler gemi yetkililerinden bilgi alarak geminin çeşitli bölümlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.