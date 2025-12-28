Haberler

Sinop'ta bazı ilçelerde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 29 Aralık'ta taşımalı eğitime ara verildi. Valilik, olumsuz hava koşullarının devam ettiğini ve önleyici tedbirler alındığını açıkladı.

Sinop'ta etkili olan kar nedeniyle bazı ilçelerde yarın için taşımalı eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentteki olumsuz hava koşullarının devam ettiği vurgulandı.

Kar yağışıyla birlikte meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Ayancık ve Durağan ilçelerindeki tüm taşımalı okullarda, Gerze, Erfelek, Türkeli ve merkez ilçede ise kısmi olarak 29 Aralık Pazartesi günü taşımalı eğitim, öğretime ara verilmiştir."

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
Trump ve Zelenski, Mar-a-Lago'da bir araya geldi

Dünyanın gözü kulağı burada, Mar-a-Lago'da kritik buluşma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor

Süper Lig'de yılın sürprizi! Samet Akaydin geri dönüyor
Görüntü Türkiye'den! -10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti

-10 derece soğukta ısınmak için maç oynanırken çay içti
Fenerbahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir transfer daha

F.Bahçe'de anlaşma tamam! Musaba'dan sonra bir yıldız daha
Emniyetteki ifade işlemi başlayan Erden Timur için Nef'ten yeni açıklama

İfade vermeye başlayan Erden Timur için yeni bir açıklama daha
Nesli tükendi sanılan kedi türü 30 yıl sonra ortaya çıktı

Nesli tükendi sanılıyordu: 30 yıl sonra ortaya çıktı
İsrailli Bakan Ben-Gvir'e Necef'te taşlı protesto

İsrailli Bakan'a ülkesinde şok! Taşlarla saldırdılar