Sinop'ta tartıştığı amcasının tüfekle vurduğu yeğen hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, il merkezine bağlı Mertoğlu köyünde Suat K. ile akrabaları İsmail, Cemil ve Doğan K. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda amca Cemil K, yeğeni Suat K'ye tüfekle ateş etti.

Yaralanan ve ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Suat K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri, zanlı Cemil K'yi gözaltına aldı. ???????