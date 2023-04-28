Sinop'ta tarım aracı devrildi, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Sinop'un Ayancık ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sinop'un Ayancık ilçesinde tarım aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sadık Aksoy'un kullandığı patpat olarak tabir edilen plakasız tarım aracı, Yenikonak köyünde dere yatağına devrildi.
Kazada, Aksoy olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan İ.A. ise sağlık ekiplerince Ayancık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel