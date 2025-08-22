Sinop'ta Tarihi Yapıda Gençlere Yönelik Kurslar İlgi Görüyor

Sinop'ta 112 yıllık tarihi yapıda bulunan Meydankapı Genç Ofis'te açılan kurslara gençler yoğun ilgi gösteriyor.

1913 yılında PTT merkez binası olarak kullanılan tarih yapıda hizmet veren Meydankapı Genç Ofis'te, yaz süresince düzenlenen kurs ve aktivitelerle gençlerin vakitlerini daha verimli geçirmeleri sağlanıyor.

Gençlik Merkezi Müdürü Şule Kayaçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi taş binada Meydankapı Genç Ofisinin 2 yıldır hizmet verdiğini söyledi.

Kayaçal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi bünyesinde hizmet vermekte olan Meydankapı Genç Ofis'te, haftanın 7 günü sabahtan akşama kadar ofisimiz açık oluyor ve burada gençlerimize hizmet veriyoruz. " dedi.

Özellikle yaz sezonunda çocukları dijital materyallerden uzaklaştırmak amacıyla 8-14 yaş gurupları öğrencilere yönelik çeşitli kurslar ve aktivitelerle hizmet verdiklerini belirten Kayaçal, şunları söyledi:

"Kurslarımız drama, etkili ve hızlı okuma, resim, piyano, akıl zeka oyunları ve İngilizce olarak dersler vermekteyiz. Ayrıca ofisimizde ders çalışmak isteyen gençlerimize yönelik olarak uygun koşullar sağlamaktayız, kütüphane ve bilgisayar odası gibi... Bu kapsamda 7 çeşit kursumuzda 5 öğretmenle birlikte yaklaşık 100 öğrenciye hizmet veriyoruz."