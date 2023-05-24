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Sinop'ta tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

Sinop'ta tarihi eser operasyonunda bir kişi yakalandı

Güncel Haberler

Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

Sinop'ta tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyonda bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Dikmen ilçesinde oturan bir şüphelinin evinde arama yaptı.

Aramada Bizans ve Roma dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 13 sikke, 7 çeşitli ebatlarda obje, bir yüzük, bir kama ve 2 küpe ele geçirildi.

Polis, söz konusu şüpheliyi gözaltına aldı.???????

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Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Emniyet Müdürlüğü Sinop Güncel Haberler

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