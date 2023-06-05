Sinop'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Güncel Haberler
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Sinop yönüne giden Ş.Ü. iradesindeki 57 AAE 120 plakalı otomobil, Gerze Hızarçayı mevkisinde kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil takla attı.
Kazada sürücü ile yanındaki Z.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yakakent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel