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Sinop'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Sinop'ta takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Sinop'un Gerze ilçesinde otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun'dan Sinop yönüne giden Ş.Ü. iradesindeki 57 AAE 120 plakalı otomobil, Gerze Hızarçayı mevkisinde kontrolden çıktı. Karşı şeride geçen otomobil takla attı.

Kazada sürücü ile yanındaki Z.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Yakakent Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Erol Balta - Güncel

Samsun Gerze Sinop Güncel Haberler

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