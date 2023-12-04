Sinop'ta Tahıl Ambarı Yangında Kullanılamaz Hale Geldi
Sinop'un Tangal köyünde bulunan Ahmet G'ye ait tahıl ambarında çıkan yangın sonucunda bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Sinop'ta tahıl ambarı olarak kullanılan ahşap bina çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Merkez ilçeye bağlı Tangal köyünde Ahmet G'ye ait tahıl ambarında yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında ambar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.