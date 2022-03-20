Sinop'ta tabancayla yaralanan muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sinop'ta tabancayla yaralanan muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

AA - Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Sinop'ta tabancayla yaralanan muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sinop'un Ayancık ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralanan köy muhtarı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AYANCIK, SİNOP (AA) - Sinop'un Ayancık ilçesinde tartıştığı kişi tarafından tabancayla vurularak yaralanan köy muhtarı, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Çaylıoğlu köyünde Cemal Y. tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan köy muhtarı Nizamettin Akın, tedavi gördüğü Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınlarınca hastane morgundan alınan Akın'ın cenazesi, köy kabristanlığında toprağa verildi.

Ayancık ilçesine bağlı Çaylıoğlu köyünde 13 Mart'ta muhtar Nizamettin Akın ile köy sakini Cemal Y. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönüşen olayda tabancayla boyun bölgesinden vurulan Akın ağır yaralanmıştı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Cemal Y. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Mustafa Kemal Atatürk, Devlet Hastanesi, Ayancık, Sinop, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title