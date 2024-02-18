Sinop'ta Tabancayla Havaya Açılan Ateş Sonucu Üniversite Öğrencisi Yaralandı
Sinop'ta Korucuk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tartışan bir kişi, tabancayla havaya ateş açtı. Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinde bulunan bir üniversite öğrencisi başına isabet eden kurşunla yaralandı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu iyi. Olayın şüphelisi ise polis tarafından yakalandı ve ruhsatsız tabanca aracında ele geçirildi.
Sinop'ta tabancayla havaya açılan ateş sonucu evinde başına isabet eden kurşunla yaralanan üniversite öğrencisi hastaneye kaldırıldı.
Korucuk Mahallesi'nde arkadaşlarıyla tartışan F.P, apartmanın bahçesinde tabancayla havaya ateş açtı.
Bu sırada apartmanın ikinci katındaki evinde bulunan üniversite öğrencisi B.D, başına isabet eden kurşunla yaralandı.
B.D, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen sağlık ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan şüpheli F.P, polis ekiplerince yakalandı. Zanlının olayda kullandığı ruhsatsız tabanca aracında ele geçirildi.