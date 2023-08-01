Sinop'ta Şüpheli Şahsın Üst Aramasında Esrar Maddesi Ele Geçirildi

Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada, şüpheli bir şahsın üst aramasında 23,82 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal tahkikat başlatıldı.