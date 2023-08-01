Sinop'ta Şüpheli Şahsın Üst Aramasında Esrar Maddesi Ele Geçirildi
Güncel Haberler
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada, şüpheli bir şahsın üst aramasında 23,82 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yasal tahkikat başlatıldı.
Sinop'ta şüpheli bir şahsın yapılan üst aramasında 23,82 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şok uygulama yapıldı. Şok uygulamada şüpheli bir şahsın üst aramasında 23,82 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında gerekli yasal tahkikat başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel