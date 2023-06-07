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Sinop'ta şüpheli cisim paniği

Sinop'ta şüpheli cisim paniği

Güncel Haberler

Sinop'un Türkeli ilçe limanında vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli cisim, ekipleri harekete geçirdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cismin patlayıcı madde olma ihtimali olduğunu değerlendirirken, olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Patlayıcı madde olduğu ihtimalinin üzerinde durulan cisim için ilçeye bomba imha uzmanları geldi. Yapılan ön incelemenin ardından söz konusu şüpheli cisim imha edildi. Havan topu mermisine benzerliği ile dikkat çeken cismin patlayıcı madde olmadığı ortaya çıktı. Bomba imha uzmanlarının çalışmalarının tamamlanmasının ardından güvenlik şeridi kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçe limanında vatandaşlar tarafından fark edilen şüpheli cisim, ekipleri harekete geçirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cismin patlayıcı madde olma ihtimali olduğunu değerlendirirken, olay yerine güvenlik şeridi çekildi. Patlayıcı madde olduğu ihtimalinin üzerinde durulan cisim için ilçeye bomba imha uzmanları geldi.

Yapılan ön incelemenin ardından söz konusu şüpheli cisim imha edildi. Havan topu mermisine benzerliği ile dikkat çeken cismin patlayıcı madde olmadığı ortaya çıktı. Bomba imha uzmanlarının çalışmalarının tamamlanmasının ardından güvenlik şeridi kaldırıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkeli Sinop Güncel Haberler

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