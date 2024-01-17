Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğünce Sinop'ta su kuşlarının sayımı gerçekleştirildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ornitoloji Araştırma Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilen sayım, önceden belirlenen noktalarda yapıldı.

Sayımda su kuşları türleri ve sayıları hakkında bilgiler kayıt altına alındı.

Geçen yılki çalışmada 29 türden 21 bin 340 kuşun sayımının yapıldığı Sinop'ta 2024 yılı verileri ise heyet tarafından hazırlanacak raporda belli olacak.

Rapor sonucunda ayrıca hangi bölgelerde daha fazla sayıda birey ile türün bulunduğu, hangi alanların korunması gerektiği de ortaya konulacak.