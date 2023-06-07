Sinop'ta su kesintisi: Vatandaşlara tankerle su dağıtımı yapılıyor

Sağanağın ardından su kesintisinin yaşandığı Sinop'ta, vatandaşlara tankerle su dağıtımı yapılıyor. Kentte içme suyunun sağlandığı ve sağanak sonrası suyun bastığı Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nde Sinop Belediyesi ekiplerince yürütülen temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandı. İki gündür suyun verilemediği kentte, vatandaşlara tankerler ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçlarla su dağıtımı gerçekleştiriliyor.