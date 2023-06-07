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Sinop'ta su kesintisi: Vatandaşlara tankerle su dağıtımı yapılıyor

Sinop'ta su kesintisi: Vatandaşlara tankerle su dağıtımı yapılıyor

Güncel Haberler

Sağanağın ardından su kesintisinin yaşandığı Sinop'ta, vatandaşlara tankerle su dağıtımı yapılıyor. Kentte içme suyunun sağlandığı ve sağanak sonrası suyun bastığı Sinop-Erfelek İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nde Sinop Belediyesi ekiplerince yürütülen temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandı. İki gündür suyun verilemediği kentte, vatandaşlara tankerler ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçlarla su dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Sağanağın ardından su kesintisinin yaşandığı Sinop'ta, vatandaşlara tankerle su dağıtımı yapılıyor.

Kente içme suyunun sağlandığı ve sağanak sonrası suyun bastığı Sinop- Erfelek İçme Suyu ve Arıtma Tesisi'nde Sinop Belediyesi ekiplerince yürütülen temizlik ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Ekipler tesise tekrar su alınması için baraj suyundaki bulanıklık seviyesinin normale dönmesini bekliyor.

İki gündür suyun verilemediği kentte, vatandaşlara tankerler ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait araçlarla su dağıtımı gerçekleştiriliyor.

Şehrin farklı noktalarında dağıtım yapan araçlar önünde vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, yanlarında getirdikleri bidon ve kaplara araçlardan su temin ediyor. ???????

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

Sinop Belediyesi Erfelek Sinop Güncel Haberler

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