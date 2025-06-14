Sinop'ta Stadın Kazan Dairesinde Yangın

Sinop'ta Stadın Kazan Dairesinde Yangın
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Sinop'un Türkeli ilçesinde Huzur Dinçel Stadı'nın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Sinop'un Türkeli ilçesinde stadın kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan Huzur Dinçel Stadı'nın kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Stat görevlilerinin dumanı fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Türkeli Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Yangında kazan dairesinde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
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