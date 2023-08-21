Sinop'ta şok uygulamasında 2 şahıs sentetik ecza ile yakalandı
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Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir aracın içindeki 2 şahısta 195 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Sinop'ta polis ekiplerinin şok uygulamasında 2 şahıs 195 adet sentetik ecza maddesi ile yakalandı.
Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan şok uygulamada şüphe üzerine durdurulan bir aracın içindeki 2 şahısta 195 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - SİNOP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel