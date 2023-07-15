Sinop'ta sınır dışı kararı olan 7 düzensiz göçmen yakalandı
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Sinop'ta düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, haklarında sınır dışı kararı bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Sinop'ta haklarında sınır dışı kararı verilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda haklarında sınır dışı kararı bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel