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Sinop'ta sınır dışı kararı olan 7 düzensiz göçmen yakalandı

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Sinop'ta düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda, haklarında sınır dışı kararı bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Sinop'ta haklarında sınır dışı kararı verilen 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda haklarında sınır dışı kararı bulunan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu - Güncel

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